Whindersson Nunes terá reality show com Porta dos Fundos

Whindersson Nunes publicou uma esquete em parceria com o Porta dos Fundos intitulado “Whindersson Nunes - Futuro Ex-Porta”. O vídeo faz parte da divulgação do primeiro reality show da trupe, o YouTube Originals “Futuro Ex-Porta”, que traz as participações de Fábio Porchat, Rafael Portugal, Antonio Tabet e Thati Lopes.

No esquete, Porchat, Tabet e Thati estão tentando um emprego na empresa de Whindersson e ficam encantados com os benefícios oferecidos pela “Mucura Criativa”. Lá, eles encontram o colega de elenco Portugal, que já está empregado no local e faz tudo para agradar o patrão, inclusive copiar as tatuagens e os trejeitos do humorista piauiense. A esquete conta com a direção de Rodrigo Van Der Put e roteiro de Bruno Lima e Gustavo Martins.

Em 2019, foi o Porta dos Fundos que recebeu Whindersson Nunes no seu canal, quando o humorista lançou o o YouTube Originals: “Whindersson: Próxima Parada”.