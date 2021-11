Whindersson é criticado por ‘abandonar mulheres que não engravidam’ e gera debate na web

Whindersson Nunes foi alvo de críticas por uma internauta, na última terça-feira (3), após o humorista supostamente ter abandonado a ex-noiva, Maria Lina, logo após a morte do pequeno, João Guilherme, filho do ex-casal que nasceu prematuro e não resistiu. As informações são do F5.

Na postagem feita nas redes sociais, a usuária sugeriu que o comediante só buscava relacionamentos e, permaneceria nele, se pudesse gerar um bebê. Chateado com a suposição, Whindersson respondeu o tweet e tratou o questionamento da jovem como “falta de bom senso”.