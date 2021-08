Whindersson Nunes e Maria Lina já haviam se separado há um mês, diz colunista

O ex-casal Whindersson Nunes e Maria Lina, utilizaram as redes sociais nesta sexta-feira (13), para relatar o fim do noivado. Mas, segundo informações do Leo Dias, eles já estariam separados oficialmente há um mês.

LEIA MAIS

De acordo com o colunista, o humorista chegou a viajar sozinho para o Sul ainda no mês de julho, dando os primeiros sinais de que o relacionamento não ia bem. Fontes próximas aos ex-noivos disseram que o rompimento se deu por desgaste natural do compromisso.