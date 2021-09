Whindersson e Luísa Sonza foram vistos juntos em hotel carioca, revela colunista

Os solteiros Luísa Sonza e Whindersson Nunes teriam se encontrado às escondidas, na semana passada, em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, localizado na capital carioca. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

De acordo com a coluna, o comediante teria viajado ao Rio nos últimos dias justamente para se reencontrar com a ex-mulher, com quem rompeu relacionamento no ano passado. A reserva do quarto foi feita no nome do empresário do humorista para não levar suspeitas.

Vale ressaltar que ambos os artistas terminaram o relacionamento recentemente. As assessorias do comediante e da cantora ainda não se manifestaram sobre o caso.