Luíza Sonza compôs música para Whindersson Nunes

O casamento de Whindersson Nunes e Luíza Sonza acabou há mais de um ano - inclusive, ele já engatou outro relacionamento sério, dessa vez com Maria Lina, e está com um filho a caminho -, mas a separação dos artistas ainda dá o que falar. O colunista de celebridades Léo Dias, vazou que no próximo álbum da cantora, que será lançado no próximo dia 22, vai ter uma música composta por ela em homenagem ao humorista.

A faixa foi batizada de "Penhasco" e quem já ouviu afirma que a letra e a melodia sugerem melancolia.

Segundo o colunista, Sonza escreveu a música durante a primeira viagem que fez logo após a separação, ainda durante um voo. A letra sugere que ainda existe um sentimento muito forte de amor e que a cantora foi abandonada, como no trecho que menciona: "um largou a mão do outro”.

Na peooica da separação, surgiram boatos de que a Sonza tivesse traído Whindersson com o cantor Vitão, com quem ela assumiu um affair em seguida.