Luísa Sonza e Whindersson Nunes teriam conversado, diz colunista

O colunista Erlan Bastos divulgou nesta terça-feira (17) que a cantora Luísa Sonza ligou para o ex-marido, Whindersson Nunes, para conversar sobre o momento difícil e saber como ele está.

A conversa teria durado pouco mais de duas horas, com direito a choro e pedido de desculpas por parte do humorista. Na conversa, Whindersson ainda teria questionado sobre os rumores de crise na relação de Luísa com Vitão e a cantora respondeu que o namoro “não está nada bem”, mas que iria focar no trabalho.

De acordo com Erlan, o telefonema terminou com um pedido do humorista de ver a ex-esposa pessoalmente e conversar com mais tranquilidade. Luísa concordou e o encontro deve acontecer nos próximos dias. A fonte ouvida pelo colunista afirma ainda que Luísa quer ter uma amizade saudável com o ex, mas desconfia que ele queira reatar a relação.