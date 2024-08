Wanessa Camargo fala sobre ter sido acusada de trair ex-marido por suposto perfil fake de Graciele

Pela primeira vez, a cantora Wanessa Camargo falou sobre a acusação de traição que teria sido cometida enquanto estava casada com Marcus Buaiz. A cantora falou um pouco da sua vida pessoal no programa da Virginia Fonseca, no SBT, e o tema foi citado.

Wanessa foi questionada sobre qual fofoca sobre seu relacionamento atual mais a incomodou, ela então disse que teria sido essa. A ex-sister do BBB 24 admitiu que seu primeiro namoro com o ator Dado Dolabella foi mas conturbado, mas confessou que ficou mais abalada com as recentes fofocas de traição.

Para quem não lembra, ela foi acusada de trair o ex-marido com Dado, e logo depois eles assumiram a relação.

"Aquilo me machucou muito, porque não foi. Meu casamento já tinha acabado, só que interferiu nos meus filhos e me colocou em xeque, quando não foi [uma traição]. Meu relacionamento com o Dado começou após o término do meu casamento, muita gente ficou falando isso [da traição] e me machucou", disse a estrela.

A notícia ganhou a web após um perfil fake expor na web essa situação. O Instagram tinha o nome Priscila Dantas, associado a Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo. E logo em seguida, um vídeo ganhou as redes sociais, em que a madrasta da cantora está usando mesmo o perfil.

Graciele admitiu que foi ela quem criou o perfil, mas garantiu que só usava a conta para se defender de ataques de internautas. A influenciadora afirmou ter sido hackeada quando a fofoca ocorreu.