Vyni nega ter pedido triplo do cachê de Zezé Motta em filme: ‘Faria até de graça’

Participante do “BBB 22”, Vyni resolveu se pronunciar sobre recente polêmica envolvendo a atriz renomada Zezé Motta.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, o influencer teria perdido o papel em um filme, depois de exigir um cachê três vezes maior do que o da protagonista da produção, Zezé Motta. O jornalista ainda afirmou que o valor pedido pelo cearense foi de R$ 80 mil, o que seria maior que o valor somado do cachê de três grandes estrelas da produção.

Em resposta a uma publicação do colunista Léo Dias, o ex-BBB, que sonha em ser ator, disse que não exigiu cachê nenhum, que a negociação de valores não passa por ele e que sequer sabia do fato.

“Eu nunca exigi cachê nenhum. Eu nunca pedi o triplo do valor de nenhum dos atores. Negociação de valores de cachê nem por mim passa. Infelizmente estou sendo atacado por algo que eu sequer sabia. Se eu pudesse fazer um filme de graça, eu faria. E foi o que eu falei quando recebi o convite: Que o faria até de graça”, afirmou ele, que sonha em ser ator.

Além disso, Vyni se mostrou grande admirador do trabalho de Zezé e disse que seria uma honra gravar ao lado dela. “A Zezé é um ícone, infinitamente maior do que eu (não tem comparação), e além de querer ter a honra de gravar com ela, quero também aprender, e se eu pudesse, pagaria para estar ao seu lado. O que chegou até mim, pela equipe de assessoria, era que no momento não era viável a participação devido a outros contratos e ao fato de que eu preciso me profissionalizar antes de exercer uma profissão tão linda. Foi o que chegou até mim. Foi isso que eu fiquei sabendo. Eu nunca soube de valores de cachê nenhum da Zezé”.

O nordestino também se referiu às pessoas responsáveis por divulgar as informações como “sem coração”: “Pessoas sem coração que querem tentar fazer mal a quem só está tentando ganhar a vida”, disse.