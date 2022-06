Ex-BBB Vyni prova tacacá e se assusta com dormência do jambu

O ex-participante do BBB 22 Vyni está passeando pelo Amazonas, onde foi prestigiar o Festival de Parintins. Como todo turista que se preza, ele foi experimentar uma das iguarias amazônicas, no caso, o tacacá e filmou a experiência para compartilhar com os seguidores das redes sociais. A reação dele é divertida, pois passa do receio inicial à surpresa: "Muito bom!", elogia.

No começo do vídeo, Vyni surge com a cuia de tacacá nas mãos e canta um trecho do hit de Joelma: "Eu vou tomar um tacacá". Ele prova a bebida. "Tá quente", declara. Em seguida, elogia o sabor do tucupi que ele chama de "caldo". Tucupi é uma bebida fermentada feita a partir da mandioca.

Na sequência, ele pergunta como se consome o jambu: "Mastiga?". A mulher que está filmando a experiência do ex-BBB confirma. "Por enquanto tá tudo bem", disse logo após engolir a erva. Mas, quando inicia a dormência na boca, ele dá um pulo e, surpreso, pergunta às pessoas próximas se também estão tendo a sensação. Ele elogia de olho arregalados e volta a sorver a bebida de origem indígena.