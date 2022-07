Ex-BBB22, Vyni perde papel em filme após pedir o triplo do cachê da protagonista Zezé Motta

Um dos participantes do Big Brother Brasil 22, Vyni perdeu o papel em uma produção nacional após exigir um cachê três vezes maior do que o valor a ser pago para a protagonista da produção, Zezé Motta. As informações são da coluna do jornalista Gabriel Perline, do IG.

Segundo reportagem publicada neste sábado (16), o valor pedido pelo staff do cearense foi de R$ 80 mil. Ainda segundo o colunista, o cachê seria maior que os valores somados de três grandes estrelas da produção.

O longa-metragem em questão é “Janelas”, do cineasta Luciano Santiago. Além de Zezé Motta, estão no elenco Georgina Castro, Luiz Carlos Vasconcellos e Sérgio Menezes.

O colunista entrou em contato com a equipe de Vyni, que confirmou o convite, mas alegou que o ex-BBB22 teria de desfazer outros contratos ter disponibilidade para atuar na produção.

Por sua vez, o diretor Luciano Santiago também confirmou ao colunista o interesse em Viny no elenco do filme, mas não deu maiores detalhes sobre a negociação.