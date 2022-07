Após briga, irmão de Rodrigo Mussi ameaça expor mensagens íntimas do ex-BBB: ‘Vai se tratar’

A briga entre Rodrigo Mussi e o irmão, Diogo, parece estar longe do fim. Após ser criticado nas rede sociais, Diogo Mussi, que é advogado, usou o instagram nesta quinta-feira (14) para se pronunciar e declarar que não quer fama.

Depois de ser atacado, Diogo contou que não tinha a intenção de ficar famoso ao expor a briga com Rodrigo. Ele foi questionado sobre isso por um seguidor e ficou bastante chateado. “Por que as atualizações de saúde não foram direto para o Instagram do Rodrigo e era você quem dava? Ganhar fama?”, questionou um internauta.

Diogo se irritou e negou que tenha aproveitado a situação para ganhar seguidores. “Mais um doente. Eu não tinha acesso ao Instagram dele desde sua saída do BBB. Sabe quantos jornalistas tentaram ter acesso ao seu prontuário? Concentrei as informações médicas em mim para preservar sua imagem. Com isso, você não viu fake news, não teve sensacionalismo, não vazou uma imagem dele sequer. Para de ser alienado. Faço o que com a fama? Não ligo pra isso, não. Vai se tratar”, completou o irmão do ex-BBB.

Para deixar tudo esclarecido, Diogo também falou sobre a possibilidade de participar de algum reality show. “Eu acho que esse mundo não pertence. Também acho que eu não seria convidado. Mas, como eu costumo dizer, oportunidade não se desperdiça”, declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)