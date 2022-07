Após acidente, Rodrigo Mussi adia trabalhos e diz que não fala com a mãe

O ex-BBB Rodrigo Mussi ainda está se recuperando do acidente de carro sofrido há três meses. Por conta das sequelas, o influenciador diminuiu o ritmo de trabalho e está com alguns planos profissionais para o futuro, entre eles, a criação de um podcast. Com informações do jornal O Globo.

"Uma coisa que sempre quis muito fazer é apresentar podcast. É algo que eu já tinha em mente. Acho que essa ideia pode vir forte mais pra frente, mas não quero que o conteúdo seja a mesmice que já tem no mercado. A ideia é começar com dez entrevistas e ir renovando conforme o público. Tenho trabalhado nisso, conversando com outras pessoas importantes do meio", Declarou Mussi.

VEJA MAIS

Rodrigo também já havia falado sobre a relação conturbada com a mãe. Depois do acidente, ele confessa que nada mudou entre eles.

"Continuamos afastados. Com a minha mãe, não quero assunto, não. Nem depois de quando eu me acidentei foi legal. Também não quis falar depois do acidente", disse.

Por outro lado, a relação com o irmão, o advogado Diogo Mussi, e a carreira como influenciador melhoraram depois da alta hospitalar. "Sempre tivemos uma relação à distância porque ele mora em outra cidade. Mas agora ele tem ficado muito próximo de mim", afirma.

VEJA MAIS

Relembre o acidente

No dia 31 de março, em São Paulo, Rodrigo sofreu um acidente após o carro de aplicativo em que estava colidir com um caminhão. O ex-BBB teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. Foram quase dois meses em internação, mas Mussi ainda lida com sequelas.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)