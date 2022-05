Tadeu Schmidt emociona Rodrigo Mussi com mensagem de carinho: 'Quero te encontrar'

Tadeu Schmidt pareceu ficar bastante comovido ao acompanhar a primeira reportagem de Rodrigo Mussi, no Fantástico, no último domingo (29), após o grave acidente de carro que causou a internação do ex-brother. Durante a reportagem, o atual apresentador do “Big Brother Brasil” aparece dando as “boas-vindas” ao ex-participante. Utilizando as redes sociais, Schmidt publicou um post falando sobre a felicidade de ver a recuperação do ex-BBB e manifestou o desejo de reencontrá-lo em breve.

Na legenda da publicação, Tadeu escreveu: "Rodriiiiiiiiiigooooooo! Que alegria ver a sua recuperação! Quero te encontrar pessoalmente, em breve. E conversar muito. Fica bem, queridão! Obrigado, Maurício Ferraz e 'Fantástico', por nos trazer essa reportagem tão sensível que aquece nossos corações".

Agradecido com o carinho do apresentador, Rodrigo respondeu que “adorou a surpresa”, referindo-se ao vídeo gravado por Tadeu que apareceu durante a reportagem exibido no domingo à noite (29).

