Rodrigo Mussi volta a se envolver com ex; conheça Tássia Rezende

Os fãs do BBB 22 devem ter ouvido o nome de Tássia Rezende quando o reality estava no ar. Ao que tudo indica, a veterinária apontada como affair de Rodrigo Mussi, voltou a se relacionar com ele. De acordo com o colunista Matheus Baldi, do SBT, o ex-BBB estaria com Tássia.

Rodrigo chegou a comentar dentro do reality, que “tinha alguém fora da casa”. O romance não teria vingado na época, mas agora eles estariam se dando uma nova chance.

Tássia teria ficado super abalada com o acidente do ex-BBB e resolveu se aproximar. O jornalista, ainda disse que pessoas próximas ao casal, garantem que “a conexão entre eles é muito forte”.

Neste último fim de semana, os dois postaram imagens nos seus Stories no mesmo quarto e reforçaram os rumores da reaproximação.

Veja fotos de Tássia Rezende