Irmão de Rodrigo Mussi não acreditam em reconciliação com ex-BBB: 'Não quero contato'

Pelas redes sociais, Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, falou mais uma vez sobre o afastamento entre os dois. Diogo Mussi não acredita que ele e o ex-BBB irão se reaproximar, mas afirma que está feliz pelo irmão ter tido uma boa recuperação após o acidente.

Tudo aconteceu após Diogo interagir com os seguidores pela caixa de perguntas do Instagram. "Tem chance de se reconciliar com o Rodrigo?", perguntou um fã curioso. E o irmão do ex-brother falou:

"Não. Feliz por ele estar vivo e bem. Mas não quero mais contato. A não ser que haja uma mudança radical". Diogo ainda citou uma declaração recente de Rodrigo, de que o afastamento entre eles não é grave: "Mas como ele disse que 'não é nada grave', imagino que as coisas continuem assim", terminou.

Em uma entrevista recente, Rodrigo disse que a briga era "coisa de irmãos". "É coisa de irmão, a gente sempre teve essas briguinhas. Ele foi fundamental para mim no acidente, foi muito bacana, só que tem as coisas que a gente tem, coisa de irmão, mas não sinto que é algo grave", declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)