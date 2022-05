Vocalista do Biquíni retira tumor maligno e tranquiliza fãs: ‘estou bem’

Foi por meio das redes sociais oficiais da banda Biquíni que o vocalista Bruno Gouveia comentou, nesta quarta-feira (18), sobre a retida de um tumor maligno. O cantor estranhou uma anomalia na pálpebra, com aspecto de verruga, e resolveu investigar. A desconfiança veio em janeiro deste ano e precisou passar por vários médicos especializados.

Pelo instagram, Bruno iniciou a postagem tranquilizando os fãs. “Em primeiro lugar, estou bem”. Durante quatro meses, o cantor do Biquini chegou a fazer vários exames, mas a cirurgia foi necessária para a remoção total. “Entre idas e vindas, exames para risco cirúrgico, aprovação de uma data compatível com o plano de saúde e minha agenda, bem como percalços familiares que tive, o tempo foi passando. E o tumor crescendo. Benigno ou maligno. Somente a biópsia diria. Hoje chegou o grande dia. E, graças a Deus, tudo deu certo, mesmo sendo detectado que o tumor era realmente maligno. Um queratocantoma. Felizmente, a retirada do tumor foi precisa e não requereu mais do que foi necessário”, disse.

Segundo o vocalista, o tema havia sido tratado por meio de um story. A agenda de shows devem prosseguir. “Volto aos palcos de tapa olho e um pouco mais contido nesta sexta e sábado”, afirmou.

Bruno também fez um alerta. “Deixo a dica: quanto antes a gente descobre o problema, maiores nossas chances de sairmos bem desta. seja uma verruga, próstata, caroço na mama... vamos nos cuidar. Fiquem com Deus!”, finalizou a postagem.]