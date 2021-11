VÍDEO: Biquini Cavadão lança 'Através dos Tempos'

O Biquini Cavadão atravessou muita história desde que foi fundada em 1985. E para brindar essa trajetória, Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (violão), Miguel Flores da Cunha (teclados) e Álvaro Birita (bateria) lançam o novo álbum "Através dos Tempos".

A pandemia atrapalhou os planos da turnê nacional que iria comemorar 35 anos do Biquini, em 2020.Mas a banda não parou: lançou o disco "Ilustre Guerreiro" ao vivo, gravou três videoclipes em casa, dois singles e participou de lives.“O importante era não manter nossa mente em lockdown”, explica Carlos Coelho.

Ouça o álbum aqui.

Cada um gravou o que precisava para "Através dos Tempos" em separado. Eles praticamente não se encontraram no estúdio, mas conversaram bastante sobre os arranjos, os timbres e o desenvolvimento de cada faixa. Não se encontraram nem para as fotos de divulgação do álbum e dos clipes.

O novo disco traz mensagens de otimismo, resiliência e perseverança. O Biquini investiu em novas tecnologias como o Dolby-Atmos que proporciona uma nova sensação espacial para o ouvinte.

Mais da metade dos singles do projeto foram apresentados ao público, de forma gradual, desde julho deste ano: “Nada é para sempre”, uma oração em ritmo de rock; a paternal “A vida”; a crítica “A gente é o que é”; a balada “Eu não vou recuar” e o pop “Colhendo flores”.

“Queríamos apresentar o disco junto com nossa volta aos palcos. Por isso, fomos administrando estes lançamentos, além de já dar o gostinho aos fãs, do que vem por aí”, explica Álvaro Birita.

As novas são a canção “A manhã”; o rock “Dois polos”, sobre o transtorno bipolar; o folk rock “Me sorria com seu rosto inteiro”; e a faixa-título, um reggae-pop que narra o dia em que Bruno Gouveia se declarou para sua mulher, dez anos atrás.