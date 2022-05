Pará Rock Fest terá Frejat e Biquíni; veja algumas curiosidades dos artistas

Nesta sexta-feira, 13, Frejat e Biquíni farão seus shows no Pará Rock Fest. Mas como hoje é dia de Throwback Thursday #tbt, separamos alguns pontos da carreira do cantor e da banda.

FREJAT

- O cantor iniciou a sua carreira na banda Barão Vermelho, em 1981. Ao lado de Cazuza, ele era o guitarrista, mas anos depois se tornou vocalista da banda.

- Frejat começou a fazer aulas de violão aos dez anos de idade

- Malandragem, sucesso de Cássia Eller, é de composição de Frejat e Cazuza

- A música Segredos tem um dos videoclipe mais assistido de Frejat, inclusive a produção foi indicada ao Grammy Latino em 2003

- O festival Rock in Rio, do Rio de Janeiro, teve a presença de Frejat em seus edições. Das sete existente, o cantor só não esteve na de 1991.

BIQUÍNI

- A última vez que o Biquíni esteve no Pará, foi no fim de 2021. Ele vez a virada no ano em Salinas, região do nordeste paraense

- Desde abril deste ano, a banda excluiu oficialmente a palavra “Cavadão” do nome. Porém desde 2000, era cogitação essa alteração

- A sugestão do nome Biquíni Cavadão foi feita pelo Herbert Vianna

- Bruno Gouveia, vocalista da banda, escreveu a biografia “É Impossível Esquecer o Que Vivi”, lançado em 2019. Ele conta a história do Biquíni e sua vivencias pessoas após a perda do filho, Gabriel, em um acidente de helicóptero em 2011.

- O Biquíni fez uma participação especial no filme " A Cor do seu Destino ", em 1986