Viúva de MC Kevin nega 'agressão' feita por segurança particular contra jovem em baile

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para se pronunciar sobre as agressões que um jovem sofreu no ‘Baile da Doutora’, evento promovido pela advogada no último final de semana. As informações são do Metrópoles.

O vídeo de Enrico Borin sendo enforcado pelos seguranças da casa de shows viralizou na web. No conteúdo, ele aparece sendo sufocado por um segundo homem, mas ninguém presta ajuda. O rapaz desabafou na legenda da publicação dizendo que não bateu a cabeça e nem morreu porque usava boné. Confira:

Nos Stories do Instagram, Deolane confirmou o ocorrido, mas alegou que a produção do evento prestou apoio à vítima e negou que o show tenha sido marcado por "pancadaria e confusão”.

“Eu só fiquei sabendo dessa confusão quando eu desci do palco, duas horas depois e a minha pergunta-chave para a produção foi: ‘prestaram apoio para a pessoa envolvida?’. Me falaram que sim, que já falaram com ele e com a mãe dele. Acho que chegou até um advogado no local”, disse a loira, em um trecho da conversa.

Deolane também publicou um dos áudios enviados por Enrico à assessoria dela. O rapaz agradeceu o apoio que recebeu da equipe da advogada, que teria se solidarizado com ele após a confusão. No fim, o jovem disse que não queria “fama em cima de ninguém”.