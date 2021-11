Fã homenageia Deolane com tatuagem, erra desenho e web não perdoa: ‘O corpo é meu’

A advogada e viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, foi homenageada de maneira inusitada por uma fã. A jovem Nathali Viviane ficou em frente ao local onde aconteceria a festa de aniversário da influencer e mostrou a tatuagem que fez com o nome de Deolane. No entanto, um outro detalhe chamou atenção de vários internautas na Web. As informações são do Portal IG.

Nathali postou em suas redes sociais imagens do encontro que teve com Deolane e expôs a tatuagem. "Obrigada pela recepção, pelo carinho e humildade. Sou louca por você, pelo carinho e humildade que tem. Não conseguia me segurar, tremia e passava mal", compartilhou ela.

No desenho, além do nome da advogada, era possível identificar uma balança, símbolo do direito, e um coração. Porém, um erro acabou causando mais repercussão para a jovem. Tudo isso devido a falta da letra "a" na abreviação de "doutora". A fã até tentou mostrar indiferença.

"Tem muito comentário nas minhas fotos, alguns legais, outros pejorativos. Tem muita gente me chamando de louca, mas o corpo é meu. Quem pagou fui eu. Eu sei que está errado. Eu entreguei a imagem com 'a' para o tatuador, mas na hora de fazer eu não fiquei vendo e foi sem o 'a'. Eu já falei com ele. Gente, tenham noção. O corpo é meu, se eu não ligo, porque vocês têm que ligar? Pode atacar, não estou rebatendo", disse.