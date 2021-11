Jojo Todynho ora por Deolane Bezerra durante festa e advogada chora

Na noite da última quarta-feira, 3, Deolane Bezerra comemorou o aniversário em festa milionária, realizada na Mansão Ferrara, na Zona Leste de São Paulo. Além das presenças dos famosos e shows caros, um momento que gerou bastante repercursão aconteceu quando Jojo Todynho abraçou a advogada e começou a orar por ela, fazendo a mesma se debulhar em lágrimas.

A situação aconteceu durante o show do cantor Belo, o qual custou mais de R$ 4 milhões. Além do artista, a dupla Simone e Simaria também foi uma das atrações do evento. Nas redes sociais, os convidados da festa registraram o momento e logo os internautas começaram a comentar sobre.

Devido a música, não foi possível escutar o que as duas conversavam. Mas a campeã da décima edição de 'A Fazenda', cumpriementou a viúva de MC Kevin e elas começaram a conversar.