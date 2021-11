Ex de Mc Kevin, Deolane Bezerra tenta carreira de DJ e vira piada na Web

Nova queridinha da mídia, Deolane Bezerra, viúva de Mc Kevin, voltou a virar notícia após a tentativa de iniciar a carreira como Dj. Após soltar alguns vídeos de seus ensaios remixando, vários internautas passaram a comentar e fazer piadas na Web. Um dos mais compartilhados é onde ela aparece fazendo a mixagem da música "Bipolar", do DJ 900, conhecida pelo refrão "vai se tratar garota". As informações são do Portal IG.

Na Web, os internautas não perdoaram e deixaram vários comentários brincando com a situação: "Como DJ a Deolane é uma ótima advogada", disse um internauta. "Hoje estou perdida que nem o DJ set da Dra", comentou outra. "Quando eu tiver um filho, o castigo dele vai ser ouvir a DJ Deolane", brincou um seguidor.

Mas, ainda teve quem acreditasse no potencial da influenciadora. "Eu não dou 3 meses para Deolane estar fazendo sucesso de forma não irônica com seus remixes e beats", comentou um fã na rede social. Assista aos vídeos de Deolane Bezerra que viralizaram.