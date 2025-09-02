Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid em meio a 'suposto' de affair com Vini Jr.

Os rumores de um possível romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e Vini Jr. aumentou na internet, após a blogueira compartilhar em suas redes sociais nesta terça-feira (2) que conheceu o estádio do Real Madrid, na Espanha. A visita ocorre em meio a um "suposto" boato de que a influencer estaria vivendo um possível affair com o jogador brasileiro, que atua pelo time espanhol.

Virginia está na capital espanhola acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Nos stories do Instagram, ela se explicou dizendo que a visita ao estádio seria para realizar o sonho de infância de Hebert.

Apesar disso, a presença de Virginia na cidade e a visita ao estádio reacenderam especulações sobre um envolvimento com o jogador. Vinicius Jr. está de folga nesta semana, já que não foi convocado pela Seleção Brasileira e o Real Madrid não tem jogos previstos, o que reforçou a teoria de que os pombinhos estariam juntos.

O suposto casal teria se encontrado de forma discreta, com registro de encontros e trocas de flores nas redes sociais da influenciadora, além jantarem juntos na última segunda-feira (1), segundo informações do portal Leo Dias.

A assessoria de Virginia Fonseca informou apenas que “não comenta a vida pessoal ou sexual” da influenciadora e que ela está na Europa em viagem com amigos.