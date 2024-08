VÍDEO: vidente que previu queda de avião fala sobre Silvio Santos: ‘Ciclo encerrando’

Silvio Santos continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está há nove dias. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador está “bem, ainda no hospital, mas bem”. No entanto, a previsão de Chaline, conhecida como “vidente dos famosos”, chamou atenção nas redes sociais alertando sobre o futuro do apresentador de TV.

Ela avisou que um homem com características do apresentador, que teve o seu nome em evidência no “X”, antigo Twitter, vai falecer nos próximos dias. Veja:

Durante sua participação no programa “Chega Mais”, Chaline afirmou que um homem idoso, que se comunica com o público e que foi um ícone, pode vir a falecer nos próximos dias. Ela mencionou que essa pessoa trará sofrimento para o Brasil e que sua morte gerará uma sensação de nostalgia e lembranças entre as pessoas.

“E isso é como se o ciclo dele tivesse se encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas. Eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho”, completou a vidente.

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, descreveu o momento como “difícil e delicado” e destacou que a família está torcendo pela recuperação do avô. “Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, disse Tiago à Quem.