Qual o estado de saúde do Silvio Santos? Apresentador completa nove dias internado em SP

O apresentador Silvio Santos completa, nesta sexta-feira (09/8), nove dias de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O SBT, por meio de sua assessoria de imprensa, forneceu uma atualização sobre o estado de saúde do veterano, afirmando que ele ‘está bem, ainda no hospital, mas bem’.

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, comentou sobre o “momento difícil e delicado” em relação à internação do avô. Em entrevista à revista Quem, ele destacou que a família está esperançosa pela recuperação de Silvio e que ele está recebendo o melhor atendimento médico possível.

“Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, afirmou.