Silvio Santos ‘se recupera bem’ durante internação, diz assessoria

Silvio Santos, de 93 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (1º/8). Desde então, há muitas especulações sobre o estado de saúde do apresentador de TV. A assessoria de imprensa de Silvio, então, decidiu se pronunciar novamente afirmando que o comunicador não apresentou mudanças significativas e segue em recuperação.

VEJA MAIS

"Sem novidades e se recuperando bem", declarou a equipe do SBT à revista Quem nesta segunda-feira (05/8).

Em julho, Silvio precisou ser hospitalizado devido a um quadro de H1N1. Desde o fim de 2019, o apresentador não mantém uma rotina regular de gravações. Naquele ano, uma forte gripe o impediu de participar do Teleton, evento no qual sua presença ao vivo era tradicional. No início de novembro, ele retomou as gravações do Programa Silvio Santos, mas voltou a cancelá-las no fim do mês, após a morte do apresentador Gugu Liberato, o que o afetou emocionalmente.

Silvio tirou férias até fevereiro de 2020, passando uma temporada nos Estados Unidos. Ao retornar, encontrou o Brasil em meio à pandemia de Covid-19, o que adiou seu retorno ao auditório.

O apresentador só voltou ao comando do programa em julho de 2021, já vacinado contra a Covid-19. Devido às medidas de segurança, o auditório não estava completamente cheio para evitar aglomerações.