Veja o que se sabe sobre o estado de saúde de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira (1º), para a realização de exames, conforme confirmado pela assessoria do SBT no dia seguinte.

No sábado (03/8), a filha e apresentadora Patrícia Abravanel divulgou um comunicado oficial nas redes sociais: “O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde“. O que se sabe sobre a saúde do apresentador:

Silvio Santos retornou ao hospital menos de duas semanas após ter recebido alta, após ter ficado internado com H1N1 entre 17 e 20 de julho.

O apresentador está afastado da televisão desde 2022, quando transferiu a apresentação do Programa Silvio Santos para sua filha, Patrícia, com quem já vinha dividindo a atração.

Desde então, ele fez raras aparições públicas, como em dezembro de 2023, quando recebeu fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário.