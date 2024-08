Silvio Santos segue internado neste sábado e hospital faz 'blindagem total', diz jornal

O apresentador Silvio Santos segue sob cuidados médicos neste sábado (3) após ser internado na quinta-feira (1º) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. As indormação são do portal O GLOBO. O estado de saúde de Silvio inspira cuidados da equipe médica e a condução do caso foi assumida nesta sexta-feira (2) pela direção do hospital, em esquema de "blindagem total", afirma uma fonte que acompanha a internação de perto.

No dia da internação, o SBT chegou a afirmar que o comunicador, que se recupera de um quadro de H1N1, iria apenas fazer exames de imagem, no entanto, uma nova condição de saúde o impede de deixar o hospital. "Não há novidades por enquanto", afirmou a assessoria do SBT ao GLOBO neste sábado.

Posicionamento do SBT

"Silvio Santos está bem. Voltou para fazer exames de imagem , pois fazem o Raio X em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital", diz a assessoria da emissa em nota. No entanto, o estado do saúde do comunicador preocupa os médicos, de acordo com O GLOBO. O Hospital Albert Einstein não deu retorno a respeito da internação. Procurado novamente, o SBT manteve a informação de que o apresentador segue internado para fazer exames.

Há cerca de duas semanas, o SBT confirmou que o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, havia sido internado por um quadro de H1N1. A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros, ao vivo. Ele recebeu alta no dia 20 de julho.

Influenza

"O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", disse Michelle, na manhã desta quinta-feira. "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem."

A nota oficial da emissora, enviada a jornalistas, diz: "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos."

As filhas de Silvio também não comentaram o estado de saúde do pai, que está afastado da TV desde setembro de 2022. O "Programa Silvio Santos" tem sido comandado, desde então, por Patrícia Abravanel.