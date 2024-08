'Momento difícil', reflete Tiago Abravanel sobre o estado de saúde de Silvio Santos

Tiago Abravanel falou sobre o estado de saúde de Silvio Santos, internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein para realizar exames. O neto do apresentador agradeceu pelo carinho dos fãs, e explicou que "está na torcida" por sua melhora, em entrevista para a Quem na quarta-feira, 7.

"Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", disse o artista.

Tiago também agradeceu pela torcida de uma melhora no estado de saúde de Silvio Santos: "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente".

Patrícia Abravanel homenageará Silvio Santos no domingo, 11, durante um especial de Dia dos Pais, na próxima edição do Programa Silvio Santos, que ela comanda desde 2022. Ela também atualizou o estado de saúde do pai na segunda-feira, 5, junto de Rebeca Abravanel. "Ele está melhor, está melhorando", disse, durante uma coletiva improvisada no restaurante do hospital.