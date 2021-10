VÍDEO: Mayra Cardi e Arthur Aguir reatam casamento

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão juntos novamente. Os dois relutavam parecem decididos ao tocar a vida e os stories juntos.

O casal comemorou o aniversário de 3 anos da filha Sophia na última segunda-feira (18), na região de Campinas, em São Paulo. Já na quarta-feira (20), Mayra resolveu assumir que voltou com o ator. A empresária publicou um vídeo no Instagram onde aparece aos beijos e abraços com o amado.