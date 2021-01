Arthur Aguiar se oferece para cuidar de ex e diz que quer reconquistá-la

O ator Arthur Aguiar revelou nas suas redes sociais que está preocupado com a modelo Mayra Cardi. Ela contraiu coronavírus e Arthur se ofereceu para ajudá-la durante a quarentena dizendo também que quer reconquistá-la.

“Acho que não preciso esconder isso de ninguém. É lógico que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo. Quero recuperar minha família e ter uma oportunidade, sim”, começou o ator em vídeos nos stories.

O ator reconheceu seus erros e disse que está ciente que pode ser contraditório depois de tudo que aconteceu entre os dois, mas está disposto a mudar e evoluir com seus erros.

“Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas, depois de tudo. Eu a amo muito. Me arrependo profundamente e estou buscando a evolução, meu autoconhecimento, não só por mim, mas por ela e pela minha filha”, completou.

Recentemente o casal se desculpou um com o outro e fez as pazes mostrando ao público que está tudo bem. Mayra Cardi ainda elogiou a conduta do ex com a filha do casal.

Arthur também pediu a opinião de seus seguidores sobre ir ou não à casa de Mayra, tomando todos os cuidados. “Você que está me assistindo acha que eu devo ir lá e lutar pelo o que eu quero? O motivo principal é realmente cuidar dela”, explicou. “Segredo nosso, deixa eu burlar um pouco essa votação, vota que sim, por favor”, encerrou.