Mayra Cardi revela que Arthur Aguiar é PhD no sexo: ‘O ritmo ali não tem como alcançar’

Mayra Cardi surpreendeu todos os seus seguidores ao revelar detalhes picantes da sua relação com o ex-marido Arthur Aguiar. A coach usou o Instagram no último domingo (6), para dizer que o ator é PhD em sexo e ela acredita que será muito difícil encontrar outro parceiro que acompanhe o ritmo sexual do ex.

"Eu acho que eu vou ter um problema quando eu for começar um novo relacionamento, porque dizem que aquilo que a gente faz muito, a gente fica bom. Aí eu penso: meu antigo relacionamento, é uma pessoa que fazia muito sexo. Logo, eu acho que vou ter dificuldade de achar alguém assim, porque o rapaz era PhD no negócio", iniciou, nos stories.

"Será que qualquer pessoa que eu venha conhecer eu vou ter problemas no sentido de que não vai ser tão bom, por que não vai ser tão profissional?" se indagou a empresária. "Ninguém vai conseguir alcançar, porque o ritmo ali não tem como alcançar não", concluiu.

O ex-casal separou em junho, quando a empresária afirmou que vivia em uma relação abusiva com Arthur. Eles são pais de Sophia, de 2 anos.