Arthur Aguiar revela 'encontro com Deus' após colocar ‘chifre’ em Mayra Cardi

Um ano após a traição de Arthur Aguiar à Mayra Cardi, o ator decidiu mudar de vida ao se abrir para uma conversão religiosa dentro da igreja evangélica. Na visão do artista, a suposta “pulada de cerca” teria sido o ponto máximo para impulsionar a sua transformação pessoal e se ter um “encontro com Deus”. As informações são do Metrópoles.

Na última terça-feira (28), em entrevista ao podcast Positivamente, comandado por Karina Bacchi, no YouTube, Arthur afirmou ter recebido muitas mensagens de ódio das pessoas depois que a traição veio à tona.Inclusive, o ator teria recebido também ameaças de morte.

Foi a partir deste momento que o ator afirma ter sentido a necessidade de reavaliar a sua vida e se dedicar à uma prática religiosa. “Eu tive um encontro com Deus, eu pedi ajuda, [eu falava]: ‘Eu não quero ser isso, não quero causar isso nas pessoas, não quero deixar isso de legado para a minha filha. Comecei a ver uns vídeos do pastor André Fernandes, aquilo começou a me tocar de uma maneira”, revela.

“Sempre tive um preconceito muito grande pela igreja evangélica, não conectava comigo, quando eu ouvi o André falando, eu me conectei de uma maneira. Deus me colocou diante dele porque era a única maneira de conseguir me conectar com alguém falando a minha língua”, concluiu.

Assista a entrevista completa: