VÍDEO: Fã invade palco e morde cantor Natanzinho Lima durante show na Paraíba

O cantor Natanzinho Lima passou por uma situação inusitada e um tanto delicada, na madrugada desta sexta-feira (26), durante uma apresentação em Tavares, na Paraíba. Durante o show, uma fã subiu ao palco e mordeu o artista, provocando um momento de tensão registrado em vídeo.

VEJA MAIS

Enquanto cantava, Natanzinho alertou a equipe sobre a situação. “A mulher está me mordendo”, disse o cantor sergipano, pedindo ajuda.

Em seguida, ele ainda pediu calma à fã, que resistia em soltar sua camisa. “Espera aí, calma. Você está me machucando”, afirmou durante a tentativa de se desvencilhar.

A mulher foi contida por três integrantes da equipe do cantor, que precisaram agir para retirá-la do palco. O público reagiu com vaias enquanto a fã era retirada do local.

Apesar do susto, o artista teve apenas danos materiais, como a camisa danificada. Ele conseguiu se recompor e prosseguiu com a apresentação musical.