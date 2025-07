Natanzinho Lima se apresenta no Pé na Areia 2025 e fala sobre volta ao Pará: 'alegria gigante'

Os dois primeiros dias do Pé na Areia 2025, em 11 e 12 de julho, foram um sucesso na Praia do Atalia, no município de Salinópolis, com o público curtindo os grandes hits dos cantores Mari Fernandez, Felipe Amorim, Léo Foguete e Xand Avião. E não acabou: a programação se estende para os dias 18 e 19, com shows dos cantores Bell Marques, Henry Freitas, Kadu Martins, Wesley Safadão, Nattanzinho Lima e Marcynho Sensação.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Grupo Liberal, o cantor sergipano Natanzinho Lima, que esteve no Pará em junho para se apresentar no “São João de Marituba”, disse que está ansioso para retornar mais uma vez para as terras paraenses e realizar seu show,marcado para o sábado (19).

“A expectativa tá lá em cima. É um público que canta junto, pula, vibra… Eu fico contando os dias pra voltar. Então estar de volta agora, ainda mais num festival como o Pé na Areia, é uma honra e uma alegria gigante. Estou ansioso demais pra esse reencontro, quero sentir de novo essa vibe que só o povo paraense tem! Vai ser no 12!”, disse o cantor.

Ele conta ainda que preparou um setlist diversificado para sua apresentação no Pé na Areia, indo das músicas que estão na boca do povo até mesmo faixas novas.

“Vai ter de tudo um pouco. A galera pode esperar aquele repertório que todo mundo já conhece e canta junto, os hits que marcaram minha trajetória até aqui, como músicas novas do DVD”, diz o cantor. E ele garante: “Vai ser um show completo, pra dançar, se emocionar e sair sem voz”

Relação com o público paraense

Como dito anteriormente, o show no Pé na Areia 2025 não marca a primeira passagem de Natanzinho pelo Pará. Com algumas visitas que já deram pra entender o calor do público paraense, ao ser questionado sobre qual visita foi a mais marcante, ele conta: “Acho que a primeira vez é sempre aquela que marca”.

“Todas às vezes que estou em Belém é muito especial. Tenho lembranças muito boas de Belém e quero continuar colecionando momentos especiais com o povo paraense”, complementa o cantor.

Nos últimos anos, festivais voltados para o público que gosta de gêneros como sertanejo, piseiro e forró tem se fortalecido e destacado entre os eventos musicais, com ingressos sendo esgotados em poucos dias. O Pé na Areia, por exemplo, é um dos eventos das férias de julho no Pará de grande apreço pelos paraenses e até mesmo turistas, muito pelo formato dos shows ao vivo próximo à praia e não dentro de um estádio ou espaço concretado.

Para Natazinho, o Pé na Areia é um evento que celebra a diversidade musical em suas múltiplas facetas e a artisticidade fora de um estúdio de gravação.

“A música ao vivo tem uma força que nada substitui, e o Pé na Areia é um espaço onde artistas de vários estilos se encontram, trocam energia com a galer e mostram o quanto a música brasileira é rica e diversa”, fala. “É um privilégio fazer parte disso, tão feliz demais mesmo”, finaliza o artista.

Programação do último

O Pé na Areia 2025 encerra sua edição com três apresentações tanto na sexta-feira (18) quanto no sábado (19). Confira quem se apresenta em cada um dos dias:

18 de julho (sexta-feira)

Bell Marques

Henry Freitas

Kadu Martins

19 de julho (sábado)

Wesley Safadão

Natanzinho Lima

Marcynho Sensação

Ingressos

Os interessados pelos ingressos podem efetuar a compra pelo site www.baladapp.com.br