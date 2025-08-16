Mulher é presa por suspeita de furtar 18 celulares no show do Natanzinho Lima, em Paragominas

Uma mulher, de identidade não revelada, foi presa na madrugada deste sábado (16/8), em Paragominas, sudeste do Pará, por suspeita de furtar 18 celulares durante o show do cantor Natanzinho Lima, realizado no Parque de Exposições do município. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição havia sido acionada por uma das vítimas que teve o aparelho subtraído e que estava rastreando o aparelho.

Conforme a PM, a localização do dispositivo indicava que estava em um hotel. Os militares se deslocaram até o local e encontraram uma bolsa contendo sete celulares. Depois, em um quarto, os agentes localizaram mais 11 telefones.

De acordo com o portal BO Paragominas, uma pessoa reconheceu as características da suspeita e informou que ela estaria hospedada no hotel. Após um tempo, a suspeita retornou ao local e percebeu a presença da polícia. Ela tentou fugir carregando uma bolsa, mas foi presa.

A mulher e todos os celulares foram apreendidos e apresentados à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.