Veja quem é Daniel Alvim, marido de Helena Ranaldi envolvido em briga com Fábio Assunção

Flagrados aos socos e trocando ofensas em um bar em São Paulo, no último sábado (16), os atores Daniel Alvim e Fábio Assunção viralizaram nas redes sociais e vieram a público juntos para esclarecer o que aconteceu. Segundo os dois, a tensão começou durante uma conversa sobre política e outras questões.

“Viemos fazer esse vídeo porque ficamos incomodados com o fato de ficar de cabeça quente, ter se descontrolado [...] A gente é muito irmão, e a conversa foi escalonando", relatou o ator.

Amigos há décadas, os dois trabalharam juntos em 2015 na peça "Dias de Vinho e Rosas". Com direção de Assunção, Daniel recebeu uma indicação à categoria de Melhor no Prêmio Shell.

Quem é Daniel Alvim?

Referência no teatro, o ator de 49 anos é um dos fundadores das companhias "Pessoal do Faroeste" e "Bendita Trupe", Alvim também trabalha como produtor e diretor em filmes, como "Cordel do Amor sem Fim", filme protagonizado pela atriz Helena Ranaldi, com quem é casado desde 2015.

No cinema, também atuou nos filmes "Reis e Ratos" (2012), "Amando a Carolina" (2018), "O Doutrinador" (2018) e "A Menina que Matou os Pais: A Confissão" (2023). O trabalho mais recente nas telinhas foi na série “Sob Pressão", de 2019, da TV Globo. Fora os trabalhos artísticos, é conhecido pelo casamento com a atriz Mel Lisboa, entre 2004 e 2008, e relacionamento com Paula Burlamaqui, em 2009, e Débora Falabella, entre 2011 e 2012.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)