Fabio Assunção faz aparição pública com a nova namorada durante peça em São Paulo

Fabio Assunção voltou a surgir ao lado da nova namorada, Isa Salmen. O ator e a atriz aparecerm juntos numa foto postada por ele durante uma peça em São Paulo. O casal teve a companhia da irmã de Isa e da filha do meio de Fabio, Ella Felipa.

Fábio e Isa estiveram na plateia do espetáculo "Misery", protgonizada por Mel Lisboa e Marcelo Airoldi. O ator ainda compartilhou outros momentos do fim de semana paulista, marcando a namorada, que respondeu com "Amores", nos comentários.

O ator de 52 anos engatou um namoro com Isa Salmen, de 32, e os dois passaram o carnaval juntos num chalé em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Esta não foi a primeira viagem do novo casal, que se conheceu nos bastidores da série “Fim”, do Globoplay, em 2022.