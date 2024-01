Sucesso em 2007 e atualmente, saiba onde assistir a novela Paraíso Tropical completa

Sucesso no final dos anos 2000, a novela Paraíso Tropical, estrelada por Fábio Assunção e Alesandra Negrini, está de volta na boca do povo por estar em reapresentação pelo Vale a Pena Ver de Novo, com a história de um casal apaixonado que tem o romance interrompido por uma vilã gêmea má.

Por ser exibida de segunda a sexta-feira, na Rede Globo, com capítulos reduzidos, há quem prefira revisar a trama completa, sem nenhum corte, para não perder qualquer detalhe. Veja como assistir a novela completa:

Onde assistir Paraíso tropical completa?

Para quem quer relembrar os momentos icônicos da trama, o telespectador pode acompanhar Paraíso Tropical pela Rede Globo, no canal aberto, ou pode acompanhar pelo GloboPlay, canal de assinatura.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com