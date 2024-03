Fábio Assunção e artista famoso com quem trocou socos na rua gravam vídeo pedindo desculpas

Fábio Assunção gravou um vídeo ao lado do ator e diretor Daniel Alvim, com quem trocou socos no último sábado (16), na rua da Consolação, em São Paulo. Os dois artistas que se consideram "irmãos" divulgaram um vídeo se desculpando e explicando o que ocorreu.

"Na sexta-feira, a gente saiu. A gente foi jantar juntos, comemos e começamos a conversar sobre política e um monte de questões no meio. O Fábio que é o meu irmão colocou alguma coisa que perdi o controle e virou uma discussão. Já pedi desculpas para ele. Almoçamos, a gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente e ter se descontrolado e de não ser da nossa indole isso", declarou Alvim.

Fábio complementou no vídeo. "A gente é muito irmão, e a conversa foi escalonando. A gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, as pessoas filmam e colocam de um jeito. Não é o que a gente pratica, e a gente veio deixar claro, mas a gente se gosta. Amigo é isso, a gente briga, discute e faz as pazes. A gente se assustou com as notícias", completou Assunção. Os dois informaram que se encontraram no dia seguinte à confusão e já fizeram as pazes.

CONFUSÃO - Fábio recebeu um soco e chegou a registrar um boletim de ocorrência (BO) contra o Alvim, que é casado com a também atriz Helena Rinaldi. A confusão terminou com Assunção machucado. Em um vídeo é possível ver os dois artistas discutindo e partindo para as vias de fato.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo portal Leo Dias, Fábio alegou que Alvim amigo de longa data se alterou em certo momento da conversa e partiu para agressão. No vídeo divulgado pelo colunista mostra Fábio Assunção sem um sapato e de roupa branca, disparando xingamentos contra Alvim.

“Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!”, grita Fábio Assunção a Alvim.