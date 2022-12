Tom Fletcher, vocalista do McFly, é internado às pressas ao apresentar dores no olho

Tom Fletcher, vocalista da banda McFly, usou sua conta no Instagram para falar sobre seu sumiço de seis dias das redes sociais. O cantor explicou que sentiu fortes dores no olho, no último domingo (18), e foi às pressas à emergência de um hospital, onde foi diagnosticado com uveíte, uma inflamação da úvea, camada intermédiaria do olho.

Segundo relatou o artista, esta é a segunda vez que ele sofre com o problema. Após ser tratado, o músico publicou uma foto mostrando como está o olho afetado pela inflamação e contou o motivo do seu sumiço do Instagram.

“Desculpem se tenho estado um pouco quieto. Fui nocauteado por um tipo de doença e estou de cama por alguns dias. Tinha me colocado de pé ontem, mas a uveíte decidiu me colocar para baixo novamente”, explicou.

Após ser diagnosticado, Fletcher disse que, a partir de agora, o tratamento será feito à base de medicamentos esteróides durante seis semanas, além de repouso em lugares escuros e uso de óculos de sol.

Tom também aproveitou para agradecer ao oftalmologista que o orientou, durante a madrugada de domingo, quando sentiu fortes dores. "Quero dar um alô para meu incrível oftalmologista, Dipesh, que estava me dando conselhos quase à meia-noite da noite passada. Herói! Feliz Natal!”, escreveu o vocalista.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor em Oliberal.com)