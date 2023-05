Tina Turner morre: fãs fazem homenagens na Calçada da Fama e na Suiça; fotos

Um dia após a morte da cantora americana Tina Turner, fãs prestam últimas homenagens a Rainha do Rock ‘n’ Roll, nesta quinta-feira, 25.

Fãs de despedem de Tina Turner Os enlutados prestam homenagem do lado de fora da propriedade da falecida cantora Tina Turner após o anúncio de sua morte, em Kusnacht. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) Flores e velas são colocadas em frente ao portão da casa onde morava a cantora americana Tina Turner, em Kuesnacht, na Suíça, nesta quinta-feira, 25. (Foto: ARND WIEGMANN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Fãs deixam mensagens de homenagens para Tina Turner, em frente à sua residência em Kuesnacht, na Suíça, nesta quinta-feira, 25. (Foto: ARND WIEGMANN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Homenagens são colocadas em frente ao portão da casa onde morava a cantora americana Tina Turner, em Kuesnacht, na Suíça, nesta quinta-feira, 25. (Foto: ARND WIEGMANN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Flores, cartazes e velas são colocados na estrela destinada a artista na Calçada da Fama de Hollywood e em frente à residência dela localizada na Suíça.

Sem causa divulgada, a informação da morte de Tina foi confirmada na tarde de ontem por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista.

Tina ficou famosa por suas performances enérgicas no palco, além de impactar com vocais roucos e poderosos, foram oito prêmios Grammy’s conquistados. Ela foi incluída no Hall da Fama do rock ‘n’ roll em 2021 como artista solo.