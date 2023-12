Tília resgata essência do funk raiz ao lançar novo álbum ‘Garota Nota 100’ nas plataformas digitais

Uma das novas vozes do funk, Tília, lançou na quinta-feira, 7, seu mais recente álbum, intitulado “Garota Nota 100”. O trabalho, dedicado integralmente ao gênero musical, transitando do famoso tamborzão ao 150 bpm, e representa um mergulho nas raízes e na autenticidade que moldou a trajetória da artista carioca de 20 anos. Os hits compartilhados pela artista contam com parcerias com nomes do clássico do funk como Dennis Dj, Valesca Popozuda e Buchecha. As músicas estão disponíveis em todas as plataformas.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Tília compartilhou detalhes sobre o processo de criação do álbum e colaboração com artistas que marcaram época no funk. “Escolhi elementos que remetessem a diferentes épocas, para gerar essa nostalgia mesmo. Acredito que as colaborações foram indispensáveis para isso, porque são nomes muito importante, tanto clássicos como atuais”, afirmou a funkeira.

Entre as faixas disponíveis do novo álbum, destacam-se "700 por Minuto" com Dennis Dj, "Aulinha de Quicada" em parceria com Valesca Popozuda, "Cupido" feat Jottape, "Dois Vacilão" com Buchecha, "Foi No Balão" com MC Danny, "Joga Potranca" ao lado de Zullu e "Montagem" com participações de Will 22 e Ygão do Passinho.

Um dos desafios enfrentado pela carioca foi conseguir resgatar a essência do funk raiz ao mesmo tempo, em que trazia inovações que representassem a nova geração, principalmente a qual ela pertencente. “Para escolher as faixas, fizemos um mergulho na história do gênero, respeitando as raízes, mas também acrescentando elementos atuais. Acho que o resultado ficou incrível e estou muito feliz com as respostas do público”, declarou Tília.

Após os singles terem sido disponibilizados, a cantora passou a ver a boa aceitação que o novo trabalho teve, com direito a dancinhas produzidas pelos próprios fãs e vídeos nas redes sociais. Tília declarou estar muito feliz com o resultado: “O intuito desse álbum foi realmente resgatar vários estilos do funk e trazer singles que pudessem fazer o pessoal dançar, se divertir”.

A cantora também ressaltou a importância de seu pai, o Dennis Dj, em sua carreira e na construção deste álbum, a quem Tília atribui como sua maior inspiração e contribuiu para muitas referências do novo trabalho.

"A influência do meu pai foi muito marcante e importante em toda a minha carreira e principalmente nesse álbum. Eu cresci acompanhando ele em estúdios, ouvindo os trabalhos dele e isso despertou toda a minha paixão pelo funk”, declarou.

Para o futuro, a funkeira revela que está sempre em busca de inovações e novas colaborações em 2024. “Podem esperar muitas novidades”, garantiu.