Anitta e Dennis DJ gravam clipe no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro; fotos

A cantora Anitta e o Dennis DJ gravaram cenas de um novo clipe no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). Confira mais detalhes!

Nas cenas divulgadas é possível ver a cantora pilotando uma moto elétrica. Em outro momento, os dois aparecem juntos, em pé, cantando o que parece ser o refrão da letra da música.

Anitta e Dennis DJ gravam no RJ. Fotos: Delson Silva / AgNews

Trajando um figurino colado nos tons rosa pink e preto, com a vista para o Pão de açúcar no fundo, Anitta desce da moto e se aquece em uma toalha, por conta do frio.

Em outras imagens, Anitta aparece sorridente e bem à vontade. A cantora foi clicada em vários momentos descontraídos.