Anitta aparece completamente nua em novo teaser de 'Elite'; vídeo

A Netflix divulgou um novo teaser da sétima temporada da série "Elite", que está prestes a estrear no dia 20 de outubro. O vídeo releva as primeiras imagens de Anitta como atriz e deixou os fãs animados.

No teaser, Anitta está tomando banho e as câmeras acompanham a brasileira completamente nua, enquanto a água do chuveiro escorre pelo seu corpo. No entanto, ela é flagrada por Ivan, interpretado por André Lamoglia. "Então vão me matar? Agora?", pergunta a cantora antes de disparar um palavrão e o vídeo terminar.

A prévia causou um grande alvorço nas redes sociais. Assista o vídeo a seguir:

A Netflix está apostando em Anitta como uma "peça-chave" na promoção da nova temporada. A série está disponível na Netflix, com alguns spin-off, e a sétima temporada chega no dia 20 de outubro. A oitava temporada da também já foi confirmada, porém sem data de estreia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)