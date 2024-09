Tata Estaniecki anuncia e lamenta morte de cachorra: 'Está doendo muito'

Tata Estaniecki usou o Instagram para anunciar a morte de sua cachorrinha, Tilápia, nesta quarta-feira (25). Segundo a apresentadora do "Poddelas", o calor excessivo após uma caminhada teria sido a causa do óbito do animal de estimação da família. A influenciadora publicou uma série de fotos ao lado do pet e fez um alerta aos fãs que têm animais.

"Eu sempre imaginei que nossa 'tilapinha' cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco. Queria deixar o alerta para quem tem filhos de 4 patas: o calor excessivo que está fazendo pode ser fatal para eles", escreveu.

De acordo com a influenciadora, Tilápia sempre ficava ofegante após os passeios e, por isso, acreditava que seria apenas mais um dia comum. "Foi o tempo de eu servir meu açaí e perceber que ela estava diferente. Às 3h da manhã, tivemos a notícia que ela não tinha resistido. Está doendo muito", lamentou a esposa de Cocielo.