Saiba como cuidar do seu pet durante o verão

As altas temperaturas que levam ao calor excessivo prejudicam não sós os seres humanos como os animais domésticos. Por isso a veterinária Cleiciane Silva, do Pet Raposo, explica alguns cuidados que os tutores devem ter com seus cães e gatos para evitar que eles sofram.

O primeiro deles é com relação ao horários dos passeios que devem ser adaptados aos horários de menor incidência de sol. O horário recomendado é antes das 9h da manhã e após as 5h da tarde.

“O calor já está intenso até nas primeiras horas do dia. Por isso deve evitar sair com seu pet para passear nas horas mais quentes que vão das 9h até às 17h. Assim como escolher melhor os locais que eles podem passear. Deve –se evitar asfalto e cimento que pode queimar e machucar as patinhas. Os melhores locais são gramados, areia e principalmente se forem arborizados”, orientou a veterinária.

Em casa os cuidados também devem ser redobrados com gatos e cães.

“Quem vai sair para trabalhar e deixar o pet sozinho precisa se preocupar onde vai deixar o animal. O pet precisa estar em cômodos ventilados onde ele consiga ter uma termo regulação melhor do corpo, local sombreado e água a vontade”, disse.

Até mesmo as vasilhas de água precisam ser de material que preserve a água em uma temperatura agradável.

“As vasilhas podem ser em porcelana ou alumínio. São materiais que conseguem deixar a água mais geladinha. Uma boa dica é colocar pedrinhas de gelo na água. O mercado pet oferece uma infinidades de produtos para promover o conforto térmico dos pets, como sorvetinhos, picolés e os tapetinhos gelados.

Banhos

Não existe contra indicação para os banhos, diz a veterinária, mas as tosas devem ter um olhar especial.

“Tosa tem que ser feita com cautela. Existe esse mito de que o animais mais peludo vai sofrer com o calor, mas o pelo faz um isolamento térmico e serve como proteção. Então evitar tosar no zero, pois ele vai sentir mais calor por causa da incidência dos raios solares direto na pele dele e ainda pode ter queimaduras”, pontuou.

A empresária Renata Aguiar, que é dona de um petshop banho e tosa conta que cresceu em setembro a procura por tosas.

“Nesse período de verão os clientes procuram mais tosas, geralmente as mais baixinhas como, por exemplo, uma tosa bebê baixa, até mesmo raspado. Não é o ideal, até porque a pelagem serve como equilíbrio de temperatura, mas o cliente imagina que deixando os pelos mais baixos vai minimizar esse calor na qual eles sentem”, contou Renata Aguiar.