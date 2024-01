Tata Estaniecki assusta seguidores e explica olho vermelho

A influencer Tata Estaniecki assustou os seguidores com as últimas publicações nas redes sociais devido o olho direito completamente vermelho. Pela repercussão, Tata explicou o que aconteceu. Ela se consultou com um oftalmologista que diagnosticou o estouro de um vaso sanguíneo no olho.

Tecnicamente, o que aconteceu com Tata é conhecido como hemorragia subconjuntival, caracterizada por acúmulos do líquido vermelho sob a membrana transparente (a conjuntiva) dos olhos. A mancha pode assumir diferentes tamanhos e formatos, mas geralmente cobre apenas uma parte da superfície ocular.

O tipo mais frequente de sangramento na região é o chamado hiposfagma, popularmente conhecido como "derrame ocular".

Tata declarou que não sente nada, nenhuma dor ou incomodo. Apenas no final do dia sentiu o olho um pouco mais inchado. A especialista que consultou a influenciadora informou que em aproximadamente 15 dias a vermelhidão vai embora.

Esse tipo de hemorragia quase sempre é inofensiva e resulta, na maioria das vezes, de algum esforço que aumentou a pressão intra-abdominal ou intratorácica, como crises de tosse ou espirros, exercícios físicos de alta intensidade ou dificuldades na evacuação.