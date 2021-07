STF nega pedido de liberdade a DJ Ivis

Na última quinta-feira (29), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido de liberdade ao DJ Ivis. O artista continuará preso por agressões cometidas contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Com informações do Portal do Holanda.

O músico está preso desde o início de julho após aparecer em vídeos nas redes sociais agredindo Pamella com socos e chutes, inclusive na frente de um funcionário e da filha do casal, de apenas 9 meses.