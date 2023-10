Sophia Abrahão fala sobre relacionamento aberto com Sérgio Malheiros: 'Talvez no futuro'

A atriz Sophia Abrahão abriu o jogo sobre o relacionamento com o ator Sérgio Malheiros. Juntos desde 2014, a famosa relevou o que mais chamou a atenção no amado quando se conheceram. As revelações aconteceram durante entrevista ao programa "Otalab", apresentado por Otaviano Costa, no Canal UOL, no dia 4 de outubro. Para a atriz, Sérgio é cheio de amor-próprio.

"Sérgio chegou dono de si e isso me deu um negócio. Ele era dois anos mais novo que eu, um garoto de 21 anos. Eu também era uma garota, 23 anos, mas isso me chamou atenção em Sérgio. A autoconfiança dele", apontou Sophia.

A inteligência também é um atrativo. "Eu gosto muito de conversar com ele. Acho que foi isso que foi nos guiando no começo. Tivemos uma identificação assim. Um encontro legal. Primeiro de papo, depois do sexo", explicou a atriz.

Relacionamento Aberto

Sophia negou a hipótese de ter um relacionamento aberto com Sérgio Malheiros, ou seja, continuarem como casal, mas com o alvará de se envolver com outras pessoas.

"Jamais", iniciou a atriz, sem hesitar. "Eu não tenho estrutura emocional para isso, não. Talvez no futuro. Não sei. A gente não pode falar nunca, mas agora não. Eu, realmente, não tenho essa evolução e essa maturidade para fazer isso agora", revelou Abrahão. Confira a entrevista.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)